Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi'nden, İsrail'in "AB'nin Filistin tavrına yönelik" tepkisine...
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Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi'nden, İsrail'in "AB'nin Filistin tavrına yönelik" tepkisine...

Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Filistin'de insan haklarını koruyan ve buradaki sivil toplum kuruluşlarını destekleyen tavırlarından dolayı Avrupa Birliği'ne (AB) tepki göstermesini kınadı.

Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi'nden, İsrail'in
16.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:50

Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Filistin'de insan haklarını koruyan ve buradaki sivil toplum kuruluşlarını destekleyen tavırlarından dolayı Avrupa Birliği'ne (AB) tepki göstermesini kınadı.

Damir İnsan Hakları Merkezi, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın, AB'nin Filistinli örgütleri desteklemesini "terörü destekleyen faaliyetleri finanse etme" olarak değerlendirmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail, suçlarını ve günlük ihlallerini açığa çıkardığı için Filistin sivil toplum örgütlerinin finansörlerine karşı yürüttüğü sistematik kışkırtma kampanyaları çerçevesinde AB'ye saldırıyor." ifadesi kullanıldı.

İnsan Hakları Merkezinin açıklamasında, İsrail'in, tepkisinin, son zamanlarda bazı sivil toplum kuruluşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma açılması başvurusunda bulunmasından sonra gerçekleştiği aktarıldı.

Uluslararası topluma, İsrail'in AB'ye ve Filistinli insan hakları örgütlerine karşı yürüttüğü kampanyayı reddetme çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası örgütlerden de Filistin halkına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına destek ve hizmet sunmak için acilen harekete geçmeleri istendi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail İç Güvenlik Bakanı Erdan, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, AB'nin Filistinli örgütleri desteklemesine tepki göstererek bunu "terörü destekleyen faaliyetleri finanse etme" olarak değerlendirmişti.

AB geçen ay, fiili olarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bulunan sivil toplum kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler örgütlerine 6,9 milyon avro insani yardım sağlama sözü vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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