Son dakika haberleri | Gazze'deki çocuklar 4 yıl aradan sonra yeniden "yaz oyunları" sevincini yaşıyor

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze'de çocuklar için "yaz oyunları" adı altında düzenlediği etkinliklere 4 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze'de çocuklar için "yaz oyunları" adı altında düzenlediği etkinliklere 4 yıl aradan sonra yeniden başladı.

UNRWA'nın Gazze'deki sözcüsü Adnan Ebu Hasna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından çocukların yaşadığı psikolojik sorunları hafifletmek amacıyla yaz etkinliklerini yeniden başlatma kararı aldıklarını söyledi.

Gazze'deki binlerce çocuğun psikolojik travmaya ve stres bozukluğuna maruz kaldığını belirten Ebu Hasna, etkinliklerin hedefinin çocuklarda oluşan negatif enerjiyi atmak ve onları eğlendirmek olduğunu belirtti.

UNRWA Sözcüsü, bugün 68 okulda 150 bin çocuğun katılımıyla başlayan ve bir ay sürecek etkinlikler için yaklaşık 2 bin rehber eğitmen ve yüzlerce psikolojik danışmanla geçici iş sözleşmesi yaptıklarını dile getirdi.

Ebu Hasna, UNRWA'nın geçen 4 yıl boyunca acil durum programlarındaki mali sıkıntılar nedeniyle yaz etkinliklerini düzenleyemediğini sözlerine ekledi.

"Yaz oyunları" kapsamında çocuklara yönelik resim, tiyatro, spor, müzik, dans ve sportif aktivitelerin düzenlenmesi planlanıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı