: Gazze'deki aşiretten Filistinli siyasi gruplara demokrasi dersi

09.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:13

Filistin'de siyasi aktörler arasındaki anlaşmazlık ve İsrail'in baskıları nedeniyle 2006'dan bu yana seçimler yapılamazken, Gazze'deki aşiretler temsilcilerini demokratik yollarla belirlemeye başladı.

Eskeyk ailesine mensup yaklaşık 2 bin Filistinli, geçen hafta aşiretin "Temsilciler Kurulu" üyelerini seçmek için 14 yıl sonra sandığa giderek oy kullandı.

Seçimde 25 aday arasından 11 kişi Eskeyk aşiretinin temsilcisi olarak belirlendi. Filistinli siyasi gruplara demokrasi dersi veren aşiret mensupları, seçimler hakkındaki görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Kaynak: AA

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