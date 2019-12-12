Gazze'deki Amerikan Sahra Hastanesi "Filistin'deki bölünmeyi" derinleştiriyor

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:24

Gazze Şeridi'nde kurulacak Amerikan Sahra Hastanesi başta istihbarat olmak üzere birtakım "şüphe ve korkular" nedeniyle reddedilirken, diğer yandan da bölgeye sağlayacağı hizmet için talep ediliyor ancak bu tartışmaların, Filistin siyaset sahnesindeki bölünmeyi daha da derinleştirdiği belirtiliyor.

Amerikan Friend Ships Uluslararası Sağlık Yardım Örgütünün, resmi internet sitesinde 27 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanesinin fotoğraf ve görüntüleri yayımlandı.

Örgüt hastanenin Gazze'de sunacağı hizmetlerin başında "Aile ve çocuk sağlığı, göz, diş, fizik tedavi, psikolojik tedaviler ve kanser tedavisi"nin geldiğini açıkladı. Sağlık merkezinde haftada 4 gün vatandaşlara hizmet verileceği duyuruldu.

Sahra hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki "Beyt Hanun Sınır Kapısı"na yalnızca 300 metre uzaklıkta, çadırlardan oluşan bir sağlık merkezi olacak.

Hastane için gerekli tıbbi teçhizatın Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlandı, geçen hafta çarşamba günü son parti malzemeler kente getirildi. Bunun yanı sıra hastaneyi yönetecek, hazırlık ve kurulum sürecinin başında olacak bir teknik ekip de Gazze'ye geldi.

"Siyasi bedel" sorusu gündemde

Amerikan Friend Ships Uluslararası Sağlık Yardım Örgütü ile İsrail arasındaki yakın ilişki nedeniyle Filistin halkı ve farklı gruplar, hastanenin çalışma şekli, sunacağı hizmetler ve güvenlik noktasında endişeler taşırken bir yandan da hastanenin herhangi bir siyasi bedelin karşılığı olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, daha önce tedavi için Mısır, Batı Şeria ya da İsrail'e çıkış yapmak zorunda olan hastaların bu hastanede tedavi imkanı bulacağını yazdı.

Hamas Hareketi hastaneye ilişkin tartışmaların ardından daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bu sağlık projesinin kuruluşuna onay verilmesinin arkasında herhangi bir siyasi ya da güvenlik bedelinin olmadığını halkın hizmetinin hedeflendiğini vurgulamıştı.

Filistin yönetimi hastaneye karşı

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı da söz konusu hastanenin kurulmasına karşı.

Sağlık Bakanı Mey Kile Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "Bu hastanenin Gazze'de olması şüpheli bir durum. Hedefleri tedavi değil, siyasidir." ifadesini kullandı.

Bakan Kile, şöyle devam etti:

"Amerika, Gazzelilere yardım etmek isteseydi, UNRWA'yı ve sağlık hizmetlerini desteklerdi. Böyle uluslararası bir kuruluşun finansmanını kesmezdi. Yüzyılın anlaşmasıyla uyumlu olan bu hastane konusunda soru işaretleri var."

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Sahra Hastanesi konusunda Gazze halkını uyardı. Müftü, Gazzelilerin hastaneye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Selim Zanun da Amerikan Hastanesi'nin Gazze'de kurulması düşüncesinden vazgeçilmesinin zorunlu olduğunu savundu.

Fetih Hareketi İcra Komite Üyesi Azzam el-Ahmed konuya dair verdiği bir röportajda, "Gazze'de hastane kurulması, kentin küçük bir devletçik haline getirilmesi ve koparılması hedefli bir Amerikan Siyonist planıdır. İşgalcilerin Gazze'de emrivaki yönetiminin ayakta kalması için tüm etkenlerin sağlanması planını içermektedir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi ve Fetih'in açıklamalarına cevap veren Hamas Hareketi, söz konusu sahra hastanesinin BM ve Mısır aracılığıyla işgalcilerle Filistinli gruplar arasında varılan ablukayı kırma protokolünün meyvelerinden biri olduğunu vurguladı.

Hamas'tan Filistin yönetiminin tutumuna tepki

AA muhabirine konuşan Hamaslı yetkili Hazim Kasım da "Ramallah'taki hükümet, grupçuluk hedeflerinin gerçekleşmesi adına Gazze'deki halkımızın sağlık ve insani sıkıntılarını kullanmaya çalışıyor." dedi.

Kasım, Filistin hükümetini Gazze Şeridi'ndeki ablukayı hafifletmeye dönük tüm çalışmaları baltalamakla suçladı.

Filistin yönetiminin Katar'ın her ay Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı finansal desteğe de karşı çıktığını vurgulayan Kasım, Fetih Hareketi'nin Mısırla olan Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması anlaşmasına da karşı çıktığını hatırlattı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm de şunları söyledi:

"Sahra hastanesi, Gazze Şeridi'ndeki diğer kurumlar gibi bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanan güvenlik sistemine uyar. Bakanlığımız, Filistin halkının her türlü tehlikeden korunması için gerekli tüm icraatları uygulayacak."

FHKC: Hastaneyle ilgili önceden bir bilgimiz yoktu

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lider kadrosundan Meryem Ebu Dakka da sahra hastanesine ilişkin daha önce herhangi bir bilgilerinin olmadığını dile getirdi.

Ebu Dakka, Yüzyılın Anlaşması, hastanenin kurulacağı yer ve zamanlamanın dikkati çektiğini bunların da şüphe uyandıran unsurlar olduğunu kaydetti.

Kudüs'te Filistinlileri tedavi eden hastanelerden finansmanı kesen ABD yönetiminin, UNRWA'ya aktarılan paraları da durdurduğunu hatırlatan Ebu Dakka, "Bu hastane, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Washington'un bir istihbarat durağı olabilir." dedi.

Ebu Dakka, "Filistin ve Gazze halkına herhangi bir yardım ve destek, dolambaçlı yollarla değil, Sağlık Bakanlığı üzerinden yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi hastane konusunda tarafsız bir tutum izliyor

İslami Cihad Hareketi ise tartışmaların odağındaki hastane konusunda tarafsız bir tutum sergiliyor.

Hareketin lider kadrosundan Hıdır Habib AA muhabirine yaptığı açıklamada, konu hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı için yorum yapmaktan kaçındıklarını ifade etti.

Kahire'de yapılan görüşmelere değinen Habib, Mısır İstihbarat Teşkilatından Ahmed Abdulhalik'in kendilerine hastanenin, ateşkes çerçevesinde Gazze halkının sıkıntılarını hafifletme hedefli gündeme getirildiğini söylediğini aktardı.

Habib, halkın sıkıntılarının hafifletilmesi için o dönem Gazze'deki grupların hastaneye ilkesel olarak onay verdiklerini belirtti.

Hastanenin bir Amerikan askeri üssü olacağına ilişkin iddialar için Habib, "Bunlar Hamas ile Fetih hareketleri arasında güvensizlikten kaynaklanan bir rekabetin yansımasıdır." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA