Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi'nden "acil durum hükümeti" çağrısı
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Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi'nden "acil durum hükümeti" çağrısı

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uygulamak istediği "ilhak" planına karşı tüm Filistinlilerin bir araya geldiği bir "acil durum hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi'nden
03.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:54

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uygulamak istediği "ilhak" planına karşı tüm Filistinlilerin bir araya geldiği bir "acil durum hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in tehlikeli adımlarına karşı tüm Filistinli grupların ve güçlerin katılımıyla bir "acil durum hükümeti" kurulması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin mutabakatını pratik gerçekliğe çevirecek ortak ve hızlı bir planın gerekliliğini vurgulayan Hudari, ancak böyle katılımlı bir planla Yüzyılın Anlaşması, İsrail'in "ilhak" planı ve Gazze ablukasıyla mücadele edilebileceğini dile getirdi.

Hudari, Fetih ve Hamas'ın İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararının önemine dikkati çekerek, "Filistin mutabakatının İslam alemi, Arap alemi ve uluslararası düzeyde daha etkili bir tesiri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fetih ve Hamas, İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almıştı

Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri dün, video konferans yöntemiyle ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda hareket yöneticileri Rucub ve Aruri, Fetih ve Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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