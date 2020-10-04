Gazze'de zeytin hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazze'de zeytin hasadı başladı

04.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:47
Gazze'de zeytin hasadı başladı

Gazze'deki Filistinli çiftçiler bu yılın zeytin hasadını almaya başladı.

Gazze'deki Filistinli çiftçiler bu yılın zeytin hasadını almaya başladı.

İsrail ablukası nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler, zeytin hasadını toplamak için arazilerine akın etti.

Filistinli çiftçi Muhammed eş-Şair (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 15 dönüm zeytin arazisi olduğunu belirterek, eylül ayı sonlarında zeytinlerin toplanılmasına başlandığını söyledi.

Bazı çiftçilerin mahsulü kasım ayı ortalarına kadar ertelediğini ifade eden Şair, bu yılki rekoltenin geçen yıla oranla daha düşük olabileceğini dile getirdi.

Zeytin hasat mevsiminin kendisi ve ailesi gibi abluka altında yaşayan çok sayıda Filistinli için önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Şair, zeytinin bir kısmını olduğu gibi, geri kalanını da zeytinyağı yaparak sattıklarını söyledi.

Filistin Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni de yerel basına yaptığı açıklamada, bu yıl iklim koşulları nedeniyle 24 bin ton zeytin üretimi yapılmasını beklediklerini dile getirerek, bu oranın geçen yıla göre yüzde 30 daha düşük bir oran olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 30 bin ton zeytin üretimi yapıldığını aktaran Beysuni, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin dönüm zeytin ağaçlı tarım arazisine sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Kandemir Fahrettin Koca Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Fahriye Evcen Bergüzar Korel Yıldırım Mayruk
Spor Babel Tisserand Arda Turan Ryan Babel Vincent Aboubakar
Daha Fazla Azerbaycan İlham Aliyev Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazze'de zeytin hasadı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 18:50:22. #1.14#
title