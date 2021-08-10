Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi

Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için dayanışma etkinliği yapıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli yetim çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için dayanışma etkinliği yapıldı.

Filistin Daru'l Yetim Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılanlar "Yetimlerin yüzüne gülümsemeyi geri getirin" yazılı dövizler taşıdı.

Dernek yetkilisi Muhammed Mukbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki binlerce yetim çocuğun zor insani ve ekonomik koşullarda yaşadığını dile getirdi.

Mukbil, son dönemde yetimlerle ilgilenen kuruluşlara yapılan yardımların durduğuna işaret ederek, söz konusu yardımlarla yetim çocuklara sağlık ve psikolojik destek sağlandığını belirtti.

Okulların açılmasına kısa süre kaldığını ve yetimlerin annelerinin okul üniforması ve kırtasiye malzemelerini temin etme imkanlarının olmadığını kaydeden Mukbil, uluslararası kuruluşlara Gazze'deki yetimlere yardım eli uzatmaları çağrısında bulundu.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle babasını kaybetmiş yetimler dahil 20 bin yetim çocuk bulunuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Burcu Biricik Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de yetim çocuklarla dayanışma etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:08:37. #1.15#

title