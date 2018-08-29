Gazze'de Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Yeni eğitim-öğretim yılına başlanan Gazze Şeridi'ndeki devlet ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarında 500 binden fazla öğrenci ders başı yaptı.

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Müdürü Mutasım el-Minavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sektörünün bu yıl 500 binden fazla öğrenciyi kabul ettiğini ve bu öğrencilerden 267 bininin devlet okullarında, diğerlerinin ise UNRWA okullarında eğitim göreceğini belirtti.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığının ekonomik durumun kötüleşmesi ve ablukanın şiddetlenmesi gibi zor şartlarla mücadele ettiği bir dönemde yeni eğitim yılını açtığına dikkati çeken Minavi, ailelerin maddi sıkıntıları dolayısıyla çok sayıda öğrencinin üniforma ve kırtasiye malzemesinin sağlanamadığını söyledi.

Gazze'de de 4 yıldır branş derslerine yeni öğretmenlerin atanmadığını ve birçok branşta öğretmen eksiği bulunduğunu ifade eden Minavi, bakanlığın Filistin uzlaşı hükümetinin 2014'te kurulmasından bu yana sıfır bütçeyle çalıştığını aktardı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığına göre, Gazze Şeridi'nde 712 devlet okulu bulunuyor.

UNRWA, geçen hafta mali krize rağmen Suriye, Lübnan, Ürdün, Gazze ve Batı Şeria'nın bulunduğu 5 bölgede eğitim-öğretim yılının başladığını ve bu beş bölgede, 526 bin öğrencinin eğitim göreceği ajansa ait 711 okul bulunduğunu açıklamıştı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2017 raporuna göre 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'ü buluyor.

BM'nin geçen yılki verilerine göre Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i fakirlik ve işsizlik sebebiyle yaşamak için uluslararası yardıma muhtaç durumda.