Gazze'de Venezuela Lideri Maduro'ya Destek Gösterisi

Gazze Şeridi'nde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenlendi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) tarafından düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde bir araya gelen göstericiler, Venezuela ve Filistin bayraklarının yanı sıra ABD'nin Venezuela'nın iç siyasetine müdahale etmesini kınayan dövizler taşıdı.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife burada yaptığı konuşmada, demokratik yollarla seçilen Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Maduro ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Venezuela halkının, vatanına ve geleceğine yönelik saldırganlıklara karşı meydan okuma iradesini selamlıyoruz." dedi.

Venezuela halkının ABD'nin ülkelerine yönelik saldırgan tutumunu boşa çıkaracağını vurgulayan Zarife, "ABD Filistin halkına karşı kullandığı siyasi ve mali baskıyı, özgürleşme ve ilerleme yolunda olan her ülkeye uyguluyor." diye konuştu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA