Gazze'de Unrwa Protestosu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlama ve çok sayıda çalışanının işine son verme kararı Gazze'de protesto edildi.



Gazze'deki UNRWA Çalışanları Birliği'nin çağrısıyla UNRWA ofisi önünde toplanan onlarca kişi, kurumdan faaliyetlerini kısıtlama ve çok sayıda çalışanının işine son verme kararından vazgeçmesini talep etti.



Göstericiler, ellerinde "Eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmanın gerekçesi olamaz", "Çocuklarımızı eğitmek istemiyorsan bizi topraklarımıza geri gönder" yazılı pankartlar taşıdı.



Eyleme katılan UNRWA Çalışanları Birliği Başkan Yardımcısı Amal el-Batş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma diyalog çağrısında bulunduklarını ama onların buna yanaşmadığını belirtti.



UNRWA'ya 21 gün mühlet



Bazı çözüm önerileri olduğuna dikkati çeken Batş, kararlarından vazgeçmesi için kuruma 21 gün süre verdiklerini, aksi halde UNRWA ofisi önünde talepleri karşılanana dek açlık grevi başlatacaklarını duyurdu.

Batş, kurumun söz konusu kararlarının mali krizi çözmeye katkı sağlamayacağını, aksine UNRWA'nın çalışma bölgelerindeki insani krizi derinleştireceğini ve binlerce mültecinin sunulan hizmetlerden mahrum kalmasına neden olacağını aktardı.

ABD'nin yardımlarını dondurması mali krize neden oldu

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.



UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.



Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.



Yaklaşık 4 aydır onlarca mühendisin geçici sözleşmelerini yenilenemeyen UNRWA'nın ayrıca 113'ü Gazze'de olmak üzere toplam 250 Olağanüstü Yardım Programı çalışanının sözleşmesini de yenilememe kararı aldığı belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.