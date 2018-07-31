Gazze'de Unrwa Protestosu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlama ve çok sayıda çalışanının işine son verme kararı Gazze'de protesto edildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Koordine Heyeti tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, "Komplolar gerçekleşmeyecek", "Bizi açlığa terk edemezsiniz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite Üyesi Hüseyin Mansur, "UNRWA, çalışma alanlarını daraltıp istihdam politikalarını durdurmanın yanı sıra eğitim, sağlık ve bazı olağanüstü durumlara ilişkin programlarındaki yardım hizmetlerinin çoğunu askıya alarak Filistinli mültecilere dönük krizi tırmandırıcı adımlar atıyor." dedi.

UNRWA'nın asıl olarak çalışmalarını tamamen sonlandırmayı hedeflediğini belirten Mansur, sorunların çözümü için çalışanlardan ve birçok kurumdan gelen alternatif tekliflerin UNRWA tarafından reddedildiğine dikkati çekti.

Ayrıca, yüksek maliyetlerine rağmen yabancı çalışanların görevlerine son verilmediğini dile getiren Mansur, "Bu da UNRWA yönetiminin asıl hedeflerini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Mansur, alınan kararlardan geri dönülmemesi durumunda gelecek günlerde protestoların artırılacağı uyarısında bulundu.

UNRWA Arap Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.

Yaklaşık 4 aydır onlarca mühendisin geçici sözleşmelerini yenilenemeyen UNRWA'nın ayrıca 113'ü Gazze'de olmak üzere toplam 250 Olağanüstü Yardım Programı çalışanının sözleşmesini de yenilememe kararı aldığı belirtiliyor.