Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatın kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatın kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze'deki Emel Yetimler Enstitüsü Camisi'nde toplanan Filistinliler, Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Cemaat, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Emel Enstitüsü Müdürü İyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkına destek vermek, onlarla dayanışma içine olduklarını göstermek için burada toplandıklarını belirtti.

Mısri, her şartta Filistin halkının yanında olan Türkiye'ye ve Türk halkına sevgiyle, samimiyetle dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve o tarihten itibaren çeşitli illerde 200'den fazla noktada çıkan yangınlarda şu ana dek 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Gazze'de Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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