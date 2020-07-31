Gazze'de Türk yardım kuruluşları kurban eti dağıtıyor İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Türk Kızılay ve Gazze Destek Derneği (GDD) iş birliğiyle kurban eti dağıtılıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Türk Kızılay ve Gazze Destek Derneği (GDD) iş birliğiyle kurban eti dağıtılıyor.

GDD Temsilcisi Hani Süreyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 71 kurbanın etlerinin Gazze'de dağıtılacağını belirtti.

Kurban etlerinin Gazze'nin farklı bölgelerindeki yoksul ailelere ulaştırıldığını söyleyen Süreyya, bölge halkının zor koşullarda yaşadığını vurguladı.

Süreyya, "Et alabilmek için Kurban Bayramı'nı bekleyen yoksul aileleri mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Gazze Destek Derneği, 2014'ten bu yana Gazze'de sağlık, eğitim ve kalkınma alanlarında insani yardım çalışmaları yürütüyor. GDD, Gazze ofisini de 2017'de açmıştı.

Kaynak: AA