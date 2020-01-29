Gazze'de Trump'ın sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor

29.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:36

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı protestoları ikinci gününde de devam ediyor.

Gazze'deki sendikalar ve resmi kurumların çağrısıyla birçok bölgede sözde barış planı aleyhinde gösteriler düzenlenirken, bazı resmi daireler ve özel kurumlar çalışmalarına ara verdi.

Gazze kenti, Han Yunus'un farklı bölgeleri ve Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilerde sloganlar atıldı, Filistin bayrakları ile anlaşma karşıtı pankartlar taşındı.

"Filistin, satılık değildir"

Gazze kentinde Gazeteciler Birliği ile Radyo ve Televizyon Genel Kurulu tarafından düzenlenen eylemde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile merhum lider Yaser Arafat'ın posterleri görüldü.

Fetih Hareketi sözcüsü İyad Nasr, eylemde yaptığı konuşmada, "Dün sergilenen komedi piyesi geçersizdir ve komploları bozan bir halkın karşısında hükümsüz kalacaktır." dedi.

Sözde barış planının yaşamayacağını kaydeden Nasr, halkın çaba sarf ederek, başkenti Kudüs olan Filistin devletine ulaşmayı başaracağını söyledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Meryem Ebu Dakka da dünü, "talihsiz bir gün" şeklinde nitelendirdi.

"Filistin satılık değildir." diyen Ebu Dakka, Filistin'in "Trump'a ait olmadığını" ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kalacağını vurguladı.

Ebu Dakka, Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Filistinlilerin arasındaki anlaşmazlıklara son verilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Halkımız haklarından ödün vermiyor"

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen gösteride de, bina önünde toplanan göstericiler, "Halkımız haklarından ödün vermiyor", "Birlik ve beraberliğimiz, uğursuz anlaşmayı hükümsüz kılacaktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Enformasyon Ofisi Başkanı Selame Maruf da, "Sözde barış anlaşması planı, yazıldığı mürekkebe bile değmez. Topraklarımız, Kudüs ve Filistinlilerin hakları sabittir, değişmez. Haklarımızı kimsenin bize açıklamasına ve pazarlık konusu etmesine gerek yok." dedi.

"Sözde barış planı, savaş ilanı"

İçişleri Bakanlığında yer alan Siyasi ve Ahlaki Rehberlik Heyeti'nin Han Yunus Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlediği eyleme, Filistin direniş grupları, belediye meclis üyeleri, güvenlik birimlerinden isimler katıldı.

Filistin Demokratik Cephe Siyasi Birimi üyesi Talal Ebu Zarife, planın "savaş ilanı" derecesinde olduğunu belirtti.

"Eski Filistin"e bağlı olduklarına dikkati çeken Ebu Zarife, önerilen devlet için herhangi bir rüşveti kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Ebu Zarife, ayrıca sözde barış planının açıklandığı toplantıya Arap ülkelerinden katılımları kınayarak, bunları, Filistin halkı ve direnişinin "sırtındaki bıçak" olarak nitelendirdi.

Sözde planın tüm Orta Doğu'yu etkileyeceğini söyleyen Ebu Zarife, işgal güçlerine hizmet edecek şekilde bölgeyi yeniden düzenlememe projesi olduğunu söyledi.

Filistinliler arasında birlik ve beraberlik çağrısı

Gazze'deki Meslek Sendikaları Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, sözde barış planıyla mücadelenin görevleri olduğunu, Arap ve İslam ülkelerinin bu konuda tüm çabayı sarf etmesi gerektiğini aktardı.

Açıklamada, Filistinli direniş grupları, resmi heyetler ve sendikaların, Filistin mücadelesinin tüm yollarını kapsayan ulusal bir proje geliştirilmesi için acilen bir toplantı düzenlemesi gerektiği kaydedildi.

Birlik, Siyonist saldırı karşısında mücadele için ulusal bir strateji belirlenmesi uğruna, Filistinliler arasındaki tüm bölünmelere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli Avukatlar Sendikası da tüm üyelerini, sözde barış planıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen tüm ulusal faaliyetlere katılmaya davet etti.

Sendika ayrıca, Arap avukat sendikalarına Filistinlilere mücadelelerinde destek olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA