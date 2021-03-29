Gazze'de "Toprak Günü" münasebetiyle resim sergisi düzenlendi

Abluka altındaki Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 45. yılı dolayısıyla Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Abluka altındaki Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 45. yılı dolayısıyla Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 45. yılı münasebetiyle düzenlenen sergide 75 Filistinli sanatçının 270'den fazla eseri yer alıyor.

Sergi Müdürü Said es-Saudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer alan tabloların, Filistin kültürünü, ulusal mirası, toprak ve özgürlük sevgisini, kadının toplumdaki büyük rolünü somutlaştırdığını söyledi.

Filistinli sanatçıların işgal altındaki topraklarına geri dönme hakları ile işgale karşı direnişlerini boyalar ve renklerle ifade ettiklerini belirten Saudi, bu etkinliğin, dünyaya "işgal güçlerinin gasbettiği Filistin topraklarında hak sahibi oldukları" mesajını taşıdığını dile getirdi.

Merkezi Gazze'de bulunan Uluslararası Arap Yazarlar ve Şairler Birliği ile Hristiyan Gençlik Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştirdiği resim sergisi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy