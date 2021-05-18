Gazze'de toplam can kaybı 217'ye ulaştı
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Gazze'de toplam can kaybı 217'ye ulaştı

Gazze'de toplam can kaybı 217'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise toplam can kaybının 217'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçlerinin Gazze ve Kudüs'e yönelik saldırıları protesto eden Filistinlilere yönelik müdahalesi sonucunda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık, İsrail güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi de kullandığını ifade ederek, hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir çocuğunda olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, Batı Şeria ve Kudüs'teki protestolar sırasında 35'i gerçek mermi, 9'u plastik mermi, 84'ü gazlı müdahalede ve 28'i darp sonucu olmak üzere toplam 156 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 217'YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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