Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı
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Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı

Gazze'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı.

Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı
30.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:05

Gazze'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayısı artmaya devam ederken, yerel yetkililer alınan tedbirleri arttırdı. Gazze'de karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 24 Ağustos tarihinde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı vaka sayılarının artması ile 3 gün daha uzatılmıştı. Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Iyad El-Bezm İyad el-Bezm yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının 2 gün daha uzatılmasına karar verildiğini aktarırken, şehirlerarası ulaşımın ise yasaklandığını duyurdu. El-Bezm, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha katı tedbirlerle karşı karşıyayız. Tüm vatandaşları güvenlik tedbirlerine uymaya çağırıyoruz. Polis ve güvenlik teşkilatları tedbirleri ihlal edenlere karşı yasal işlemleri uygulayacak" dedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 kişide daha korona virüs tespit edildiği, Mart ayından bu yana toplam vaka sayısının 257'ye yükseldiği açıklandı. Bakanlık, toplam can kaybının 3'e, iyileşen kişi sayısının ise 72'ye ulaştığını bildirdi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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