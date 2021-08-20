Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor
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Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor

Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Gazze'de mobil sinema salonuna dönüştürülen otobüs, sokakları dolaşarak çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan Filistinliye sinema keyfini yaşatıyor.

Gazze'de mobil sinema salonuna dönüştürülen otobüs, sokakları dolaşarak çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan Filistinliye sinema keyfini yaşatıyor.

Gençliğin Geleceğini Kurtarın Derneğince finanse edilen Sinema Otobüsü Projesi kapsamında mobil sinema salonuna dönüştürülen 10 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki otobüste 3'ü engelliler için olmak üzere 63 koltuk bulunuyor.

Güneş enerjisiyle çalıştırılan otobüsün iç donanımında iç ve dış ekran, özel kulaklıklar, aydınlatma, engelliler için asansör, çocuklar için alarm ve güvenlik cihazları, güvenlik kameraları, acil durumlar için çıkış kapısı ve klima yer alıyor.

Eğitim ve Kültür bakanlıkları onaylı kültürel filmlerin sergilendiği otobüsteki sinema etkinliğinden şu ana kadar yaklaşık 28 bin kişinin faydalandığı belirtildi.

Proje koordinatörü Mahmud el-Herbavi, AA muhabirine, dernek bünyesinde çalışan gönüllülerin En-Nusayrat Kampı'nda açık havada animasyon filmi sergilediğini ve bu etkinliğin çok beğenilmesi ve talep görmesi üzerine projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Gönüllülerle yaptıkları uzun istişarelerden sonra Gazze'de sinema otobüsü fikrini hayata geçirdiklerini kaydeden Herbavi, otobüsün, okullar, mülteci kampları, kurum ve marjinal bölgeleri dolaşmasına karar verdiklerini dile getirdi.

Herbavi, projeyle Gazze'de her yaş grubuna uygun filmler sergilemek suretiyle barış, şiddet karşıtlığı ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor
Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor
Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor
Gazze'de Sinema Otobüsü Projesi'yle her yaş grubundan Filistinli film izleme keyfini yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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