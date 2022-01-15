Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi - Haberler
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Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Filistin'in Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi.

- Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

GAZZE - Filistin'in Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, söz konusu durumun sebebi İsrail'in geçtiğimiz sene mayıs ayındaki son çatışmalarda şehrin altyapısını hava saldırıları ile hedef alması gösterildi. Birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, Filistinliler yolda yürümekte güçlük çekti.

Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
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- Gazze'de şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Filistin'in Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi.

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