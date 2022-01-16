Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı - Haberler
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Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu.

Gazze'nin birçok bölgesinde altyapı yetersizliği sebebiyle meydana gelen su taşkınları Filistinlilere zor anlar yaşattı.

Cebeliye bölgesinde mahsur kalan çok sayıda kişi sivil savunma ekiplerinin tekneleriyle kurtarıldı.

Görevliler bazı kişileri de sırtında taşıdı. Sel suları itfaiye araçlarıyla boşaltıldı.

"Altyapı derhal inşa edilmeli"

Gazze Belediyesi Acil durum Komitesi Başkanı Mustafa Kazat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarıyla zarar gören altyapının derhal inşa edilmesi" çağrısında bulundu.

Kazat, "Gazze'de belediye çalışmaları, İsrail saldırıları nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Son 2 günde 152 Filistinli kurtarıldı

Sivil savunma ekipleri sözcüsü Raid ed-Dahşan ise son 2 günde 152 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

Dahşan, mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının yanı sıra evlerdeki yağmur suyunu tahliye ettiklerini, sel suları nedeniyle sıkışan araçları çektiklerini ve birçok acil yardım faaliyetinin sağlandığını dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırıların yollar, caddeler, su ve kanalizasyon şebekesine verdiği toplam hasarın yaklaşık 50 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

Gazze'de sel nedeniyle mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı

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AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu.

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