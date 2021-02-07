Gazze'de şehit ve gazi yakınları, kesilen maaşlarının ödenmesi için açlık grevine gitti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde şehit ve gazi yakınları, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kesilen mali yardımların ödenmesi için bir günlük açlık grevi kararı aldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde şehit ve gazi yakınları, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kesilen mali yardımların ödenmesi için bir günlük açlık grevi kararı aldı.

Gazzeli şehit ve gazi yakınları, Şehit ve Gazi Aileleri Milli Komitesinin çağrısı üzerine, FKÖ'ye bağlı Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfının Gazze'deki merkezi önünde gösteri düzenledi.

Şehit ve Gazi Aileleri Ulusal Komite Sözcüsü Ala el-Beravi, burada yaptığı basın açıklamasında, açlık grevi kararıyla, Filistin yönetimine ve Kahire'deki müzakerelerde yer alan taraflara "şehit ailelerine adil davranılması" mesajı verildiğini söyledi.

Şehit ailelerinin acılarının devam ettiğini, yıllardır süren krizin daha da şiddetlendiğini belirten Beravi, söz konusu ailelere onurlu bir yaşam sağlanması için maaşların ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Maaşları kesilen ailelerin, taleplerini duyurmak için 7 yılı aşkın süredir her hafta eylem yaptığını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını hatırlatan Beravi, Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplara "maaşları kesilen şehit aileleri" dosyasının ele alınması çağrısında bulundu.

FKÖ ya da Filistin hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfı, İsrail saldırılarında şehit olan ya da yaralanan Filistinlilerin ailelerine aylık maaş veriyor.

Şehit ve Gazi Aileleri Milli Komitesine göre, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 1943 Filistinlinin ailesine 7 yıldır herhangi bir maddi yardım yapılmazken, 2 bin 700 şehit ve gazi ailesine yapılan maddi yardımlar da Ocak 2019'da sebep belirtilmeden FKÖ tarafından kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha