Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

GAZZE - Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinde İsrail güçlerinin kara ve havadan saldırısında şehit olanların sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısında Muhammed Omar Abu-Hatir isimli Filistinlinin şehit olduğunu belirtti. Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Noor Baraka (37), Mohammad El-Kara (23), Allaeldin Quidr (22), Mahmoud Musabah (25), Alaa Nasir Fsifsve Mustafa Abu-Oda isimli 6 Filistinlinin İsrail güçlerinin saldırısında şehit olduğunu aktardı. İsrail güçleri bu gece Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentine kara ve havadan saldırılar düzenledi. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada; İsrail Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği sırasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Ordu açıklamasında, çıkan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını belirtti.