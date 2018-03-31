Gazze'de Şehit Sayısı 15'ye Yükseldi

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 15'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılan Filistinli şehitlerin sayısının 15'ye yükseldiğini belirtti.

Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 100 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 10 kişinin şehit olduğunu aktarmıştı.