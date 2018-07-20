Gazze'de Şehit Cenazesi

İsrail savaş uçaklarının dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda şehit düşen Filistinli genç Abdulkerim Rıdvan'ın (22) cenazesi toprağa verildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Taybe Camisi'nde kılınan cenaze namazına yüzlerce Filistinli katıldı. Namazın ardından Rıdvan'ın naaşı kentteki kabristanlığa defnedildi.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları dün yaptığı açıklamada Rıdvan'ın üyelerinden biri olduğunu açıklamıştı.

Cenaze törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye, yaptığı açıklamada, "Bu, bir özgürlük yoludur. ya zafer ya da şehadet bizler için yazılana dek, bunun bir bedeli ve vergisi vardır." dedi.

"İsrail'in tehditleri ve ablukanın artması davamıza olan inancımızı artırmakta ve yolumuzun doğru olduğunu göstermektedir." diyen Hayye, Geri Dönüş Yürüyüşleri'nin hedefine ulaşıncaya kadar süreceğini vurguladı.

Hayye'den Filistin uzlaşısına ilişkin açıklamalar

Ulusal uzlaşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Hayye, kendilerinin tek vücut halinde bir ulusal yapıyı arzu ettiklerini söyledi.

Hayye, uzlaşının gerçekleşmesi için çalışılması çağrısında bulunarak, Mısır'ın sunmuş olduğu teklifin kabul edilmesini temenni ettiğini belirtti.

Hayye, "Davanın tasfiyesini hedefleyen tüm güçlüklere ve düşmana karşı duruşa ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.