Gazze'de Sağlık Sistemi Çöküşün Eşiğinde"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in, kontrolü altındaki Filistin halkının sağlık ve refahını sağlamak için uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulayarak, "Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik sağlık sistemi çöküşün eşiğinde." uyarısında bulundu.

Raportör Lynk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumuna bugün sunulan Filistin raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının Filistin halkında umutsuzluk duygusuna yol açtığını belirtti.

İsrail'in kontrolü altındaki Filistin nüfusunun sağlık ve refahını sağlamak için uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Lynk, "Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. İsrail'i, bir kez daha uluslararası hukuka uymaya ve 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının 50 yıllık işgaline son vermesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Lynk, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin tedavilerini yapmak için başka bölgelere gitme taleplerinin gecikmesi veya reddedilmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, İsrail işgalinin Filistin halkı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekti.

"Bu yıl 15 Filistinli öldü"

Konsey'in 37. Oturumuna 6 farklı Filistin raporunu sunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiser (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore ise bölgedeki şiddet olaylarından dolayı bu yıl şu ana kadar 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gilmore, geçen yıl 6 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğünü, yüzlerce Filistinli çocuğun da herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alındığını belirtti.

"Şu anda Filistinliler keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya." ifadesini kullanan Gilmore, Gazze'ye yönelik İsrail'in on yıllardır sürdüğü ablukanın artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını kaydetti.