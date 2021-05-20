Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor Gazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'nde bulunan hastaneler artan yaralılar nedeniyle alarm vermeye başladı.

- Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor

Gazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'nde bulunan hastaneler artan yaralılar nedeniyle alarm vermeye başladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken yoğun saldırılar sonucu can kaybı ve yaralı sayısı da artış gösteriyor. Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin tedavi altına aldığı Gazze'de bulunan hastaneler ise alarm vermeye başladı. İsrail'in ablukası nedeniyle sınırlı bir şekilde hizmet veren hastaneler saldırılar sonucu kapasite ve tıbbı malzeme sıkıntısı çekiyor. Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ne her gün onlarca ambulans ve hasta taşıyan özel araçlar geliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al Kıdra, İsrail saldırıları nedeniyle hastanede ilaç sıkıntısı ve tıbbi malzeme sıkıntısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Saldırılar nedeniyle sağlık sistemi ve ambulanslar kapasitesini zorluyor. İsrail, sağlık sisteminin hizmet vermeye devam etmede başarısız olacağının farkında" ifadelerini kullandı.

"Yaralıların yüzde 50'sinden fazlası Shiba hastanesinde tedavi görüyor"

Shifa Hastanesi Direktörü Marwan Abu Saada, İsrail saldırılarında yaralananların yüzde 50'sinden fazlasının hastaneye kabul edildiğini ifade ederek, "Yaralıların büyük bir çoğunluğu, şarapnel parçalarının vücutlarına isabet etmesi nedeniyle tedavi görüyor" dedi. Saada, yaralıların yüzde 25'inin ise çocuk olduğunu sözlerine ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi
Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi
Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi
Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Demet Akalın Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyorGazze'de ölü sayısı 230'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 17:07:55. #1.13#

title