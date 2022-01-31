Gazze'de Roma döneminden kalma mezar bulundu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Roma döneminden kalma bir mezarın kalıntıları ortaya çıktı.

Gazze'deki Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Lahya beldesinde Mısır'ın finanse ettiği konut inşa projesi çalışmaları sırasında bir tarihi eser bulunduğu belirtildi.

Yetkili ekibin hemen bölgeye yönlendirildiği, ön çalışmaların yapıldığı ve Roma döneminden kaldığı belirtilen mezara ait kalıntıların koruma altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tarihi eserin bulunduğu bölgedeki çalışmaların durdurulması ve bölgenin kapatılması gerektiğine ilişkin İskan Bakanlığına bir yazı iletildiği ve tarihi eseri araştırmak üzere bir kurul oluşturulduğu aktarıldı.

Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Gazze Şeridi, geçmişte Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar ve Müslümanlar tarafından yönetilmiştir.