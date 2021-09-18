Ressamlar İsrail hapishanesinden kaçan Filistinlileri resmetti

Gazze Şeridi'nde ressamlar, 6 Eylül'de İsrail hapishanelerinden kaçan 6 Filistinliye destek olmak amacıyla duvar resimleri çizdi.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin davetiyle hapishaneden kaçan mahkumların yüzünün çizildiği resimlerin yapıldığı duvarın toplam uzunluğu 40, eni ise 3 metreyi buluyor.

Hapishaneden kaçışa dair genel çizimlerin de yer aldığı çalışmada, ayrıca dikenli incirlerin içinden kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.

Resimlerin arka planında ise Filistinlilerin kaçtığı Gilbao Hapishanesi'nin duvarlarının resimlerine yer verildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Şellah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan çizimlerin "Gilboa Hapishanesi'nden kaçarak özgürlüklerini kazanan mahkumlara bir övgü" olduğunu söyledi.

Resimlerle mahkumların kaçışının büyük bir olay olduğunun resmedildiğini belirten Şellah, bu çizimlerle bu kaçış zaferinin Filistin halkının hafızasına kazınacağını ve hapishanelerde acı çeken Filistinlilerin unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Şellah ayrıca, çizilen bu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere de destek mesajı gönderdiklerini ifade etti.

Hapisten firar eden diğer 2 Filistinli tutuklu bulunamadı

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.