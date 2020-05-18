Gazze'de ramazan gelenekleri pandemiyle değişti
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Gazze'de ramazan gelenekleri pandemiyle değişti

Abluka altınaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında yaşatılmaya çalışılan gelenekler, bu yıl dünya genelinde yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilendi.

Gazze'de ramazan gelenekleri pandemiyle değişti
18.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:08

Abluka altınaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında yaşatılmaya çalışılan gelenekler, bu yıl dünya genelinde yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilendi.

Gazze'deki yetkililerin virüsün yayılmasını engellemek için aldığı tedbirler kapsamında sosyal mesafe uygulaması Filistinlilerin her yıl yerine getirmeye çalıştığı bazı ramazan geleneklerini değiştirdi.

Gazze'deki yerel kuruluşlardan Toplum Eğitimi ve Kriz Yönetimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Derdah eş-Şair, Kovid-19'un gündelik hayata etkilerini AA muhabirine anlattı.

Sosyal bir varlık olan insanın sosyal mesafe imtihanı

Pandemiyle herkesin hayatına giren sosyal mesafeyi koruma durumunun, sosyal bir varlık olan insanın yapısına aykırı olduğunu belirten Şair, yine de toplum sağlığını korumak için bu kurala uymak gerektiğini ifade etti.

Sosyal yakınlaşmanın, insanlar arasındaki psikolojik alanı azalttığını ve nefretin sevgiye dönüşmesi gibi olumlu adetler kazanmalarına yardımcı olduğunu aktaran Şair, sosyal mesafenin toplumsal ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

"İnsanların birbirinden uzak durması; enerjisini sosyal etkileşimden alan bireyde korku, içine kapanıklık ve endişe duygularını artırıyor." diyen Şair, bazı kişilerin kurallara uyma konusunda gösterdiği gevşekliğin özellikle Gazze'de tehlike arz eden bir durum görmemelerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Hükümete bağlı Enformasyon Ofisi Başkanı Selame Maruf ise Gazze makamlarının, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldığını ancak vatandaşların da bu konuda dikkati elden bırakmaması gerektiğini kaydetti.

Akraba ziyaretleri ve toplu iftarlar da salgından etkilendi

Akraba ziyaretleri ve toplu iftarlarla daha coşkulu yaşanan ramazan ayı bu yıl kısmen de olsa bu adetlerden uzakta idrak ediliyor.

Gazze'de bazı aileler kalabalık akraba ziyaretlerine ara verirken bazıları da az sayıda ve sadece birinci dereceden akrabalarını ziyaret etme yolunu tercih etti.

Her yıl ramazan öncesinde kardeşleri ve amcalarını ziyaret ederek sıla-i rahim yaptığını söyleyen Rim Affane, "Bu sene sadece birinci dereceden akrabaları ziyaretle yetiniyoruz. Kalabalık oluşturmamak adına bu ziyaretlerde de çocukları yanımıza almıyoruz." dedi.

Gazze'deki Filistinlilerin, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen vermeye alışkın olduğu iftarlar da salgından nasibini aldı.

Mübarek ramazan ayında başkalarını doyurmanın sevap olmasının yanı sıra toplumsal ilişkileri de güçlendirdiğini belirten Nur Abdullah, "Geçen yıllarda ramazan öncesinde bütün akrabalarımı aynı masa etrafında toplayabilmek için bütçe ayırırdım. Ama bu yıl bu adetimizi yerine getiremedik. Bu davetler, sadece kendimin ve eşimin ailesiyle sınırlı kaldı." diye konuştu.

Nevin Ebu Selim ise Gazze içinde vaka görülmemesine rağmen yine de korktuklarını ve bu nedenle yoğunluğun olmadığı saatlerde alışveriş yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Raman ayında özellikle sosyal yakınlaşmaya dayalı adetlerde nispeten değişiklik olduğunu aktaran Ebu Selim, virüsün yayılması endişesiyle iftar davetlerini geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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