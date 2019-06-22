Gazze'de peteklerden şişelere balın yolculuğu

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail güçlerinin, Gazze sınırı yakınlarındaki tarım arazilerine zarar vermesi ve narenciye ağaçlarını sökmesine rağmen ilkbahar dönemi bal hasadı başladı.

Filistin'deki en eski mesleklerden biri olan arıcılık, İsrail'in uygulamalarına rağmen devam ediyor. Arıların bal yaptığı meraların az olması nedeniyle geçen senelere nazaran üretimde düşüş yaşansa da arıcılar mesleklerini sürdürüyor.

Gazzeli arıcı Ahmed Zurub, 8 yıl öncesine kadar her bir arı kovanından yaklaşık 15 kilo bal sağlarken bu yıl bu rakamın sadece 8-10 kiloyla sınırlı kaldığını söyledi.

Bölgede arıcılık sektörünün geldiği son duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zurub, bal üretiminde yaşanan düşüşün temel nedeninin İsrail güçlerinin son yıllarda sınıra yakın noktalardaki tarım arazilerine zarar vermesi ve ağaçları sökmesi olduğunu ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 3 bölgeye yerleştirilmiş 450 kovanı bulunan Zurub, Gazze genelinde ilkbaharda arılar narenciye ağaçlarının çiçek nektarı ile beslendiği için yaklaşık 200 ton, yazın ise kınakına ağacından beslendiği için sadece 50 ton bal üretildiğini aktardı.

Gazze'nin yıllık bal tüketiminin 400 tonu bulduğunu belirten Zurub, bu miktarın sadece 250 tonunun Gazze'de üretildiğini geri kalan kısmın ise ithal edildiğini kaydetti.

Yerli bal üreticileri zarar ediyor

Filistin balının kilosu 70 şekele (19 dolar) satılırken, ithal balın kilosu kalitesine ve üretildiği ülkeye göre 15100 şekel (4-27 dolar) arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor.

Zurub, yerli balın sağım işleminden bir kaç hafta önce piyasaya girmesi ve fiyatının daha düşük olması nedeniyle insanların ithal bala rağbet ettiğini, durum böyle olunca da yerli balın fiyatını düşürmek zorunda kaldıklarını ve zarar ettiklerini söyledi.

Peteklerden şişelere balın yolculuğu

Zurub, Filistinlilerin sofralarını süsleyen en önemli besin maddelerinden olan balın şişelere girinceye kadar pek çok aşamadan geçtiğini anlattı.

Öncelikle arıların bulunduğu kovanlara körükle duman veren Zurub, arıların çerçevelerden silkelenmesinin ardından sır tarağıyla sırını temizlediği çerçeveleri balın süzülmesi için madeni bir kaba aktarıyor.

Madeni kapta toplanan balı, kabın altında bulunan filtreli musluktan süzerek başka bir kaba aktaran oradan da içindeki tüm tortulardan arınması için beyaz bir bez parçasından geçiren Zurub, son olarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte süzülen balı cam ve plastik şişelere dolduruyor.

Gazze'de ilkbahar ve yaz aylarında olmak üzere yılda iki defa bal hasadı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA