Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı
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Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamada 7 sivil yaralandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamada 7 sivil yaralandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında patlama meydana geldi. Pazar alanı yakınlarında bulunan ev ve iş yerlerinde de hasarın meydana geldiği patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın tüplerin patlaması sonucu olduğu ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - GAZZE

Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı
Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı
Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı
Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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