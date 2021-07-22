Son Dakika | Gazze'de pazar alanında patlama: 7 yaralı

Son dakika haberleri... Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamada 7 sivil yaralandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamada 7 sivil yaralandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında patlama meydana geldi. Pazar alanı yakınlarında bulunan ev ve iş yerlerinde de hasarın meydana geldiği patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın tüplerin patlaması sonucu olduğu ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı