Gazze'de patlama: 31 yaralı
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Gazze'de patlama: 31 yaralı

Gazze Şeridi'nde bir gaz tüpü deposunda meydana gelen patlamada 31 kişi yaralandı.

05.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:35
Gazze'de patlama: 31 yaralı

Şeridi'nde bir gaz tüpü deposunda meydana gelen patlamada 31 kişi yaralandı.

'in Gazze Şeridi'ndeki El-Nuseirat Kavşağı'nda gaz tüpü deposunda patlama meydana geldi. Gazze , patlamada 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası bölgede büyük yangının çıktığı ve 10'dan fazla dükkanın yandığı öğrenildi. Yaralılar Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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