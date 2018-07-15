Gazze'de Patlama: 2 Ölü

Gazze'de sebebi henüz bilinmeyen patlama nedeniyle 2 Filistinlinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Burc el-Vihde yakınında meydana patlamada Ahmed Mansur (35) isimli bir Filistinli ile 13 yaşındaki oğlu Luey'in hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Kudra patlamanın nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.