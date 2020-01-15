Gazze'de paralimpik atletizm yarışması
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Gazze'de paralimpik atletizm yarışması

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde paralimpik atletizm müsabakası düzenlendi.

15.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:26
Gazze'de paralimpik atletizm yarışması

Abluka altındaki Şeridi'nde paralimpik müsabakası düzenlendi.

Gazze'deki Gençlik ve Bakanlığı tarafından organize edilen yarışmaya, 8 yerel kulüpten onlarca sporcu katıldı.

Malezya Gazze'nin Dostları Derneğinin sponsor olduğu müsabakada katılımcılar, 100 ve 400 metre koşu, gülle atma, uzun atlama ve disk atma branşlarında yarıştı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

Kaynak: AA
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