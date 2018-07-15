Gazze'de Oyun İçin Dışarı Çıkan Çocuklar, Şehit Olarak Evlerine Döndü

İsrail savaş uçaklarının, dün akşam Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli çocuğun, oyun oynamak için çıktıkları parktan şehit olarak evlerine döndüğü bildirildi.

El-Ketibe bölgesinde, inşaat halindeki bir binanın yakınında oyun oynayan 15 yaşındaki Emir ile 16 yaşındaki Luey, İsrail askerlerinin dün akşam düzenlediği saldırıda vurularak şehit oldu.

Şehit Emir en-Nimra (15) ile aynı ismi taşıyan dedesi Emir en-Nimra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar, parkta oyun oynamak için evden çıkmışlardı. İsrail'in katlettiği bu çocukların hiç bir günahı yok." dedi.

Filistinli bu çocukların her zaman birlikte vakit geçirdiğine dikkati çeken Nimra, "Çocuklar, herhangi bir askeri mevzinin olmadığı bir yere gittiler. Ancak işgal güçleri, vicdansızca, insanlık duygusu olmadan onları katletti." ifadesini kullandı.

İsrail, dün öğle saatlerinden itibaren Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştirmişti.

Saldırıda Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olurken, 25 Filistinli de yaralanmıştı.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ve Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.