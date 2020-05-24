Gazze'de önlemler altında bayram namazı kılındı Gazze'de bayram namazı, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında kılındı.

Gazze'de bayram namazı, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında kılındı. Seccadesini evden getiren Gazzeliler, bayram namazlarını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

Dünya genelinde Ramazan bayramı, bu yıl korona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Bayram namazının cemaatle kılınmasının yasaklandığı ülkelerde Müslümanlar bayram namazlarını camide kılamazken, Gazze'de Bayram namazı alınan önlemler kapsamında kılındı. Gazze'de bulunan Al Shuhada Camii, bayram namazı öncesi gönüllüler tarafından dezenfekte edildi. Seccadelerini evlerinden getiren Gazzeliler, cami girişinde görevlilerin kontrolü ve sterilizasyon işleminin ardından camiye girdi. Gazzeliler, bayram namazlarını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

Sağlık Bakanlığı, astım gibi sağlık problemleri olan ve yurtdışından gelerek 14 günlük karantinasını tamamlayan Gazzelilerin, bayram namazlarını evlerinde kılmasını tavsiye etti. - GAZZE

Kaynak: İHA