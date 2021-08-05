Gazze'de narkoz gazının tükenmesi nedeniyle acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de narkoz gazının tükenmesi nedeniyle acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede

Gazze'de narkoz gazının tükenmesi nedeniyle acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde cerrahi operasyon sırasında narkoz için kullanılan nitröz oksit gazının tükenmesi nedeniyle acil ameliyat olması gereken hastaların hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde cerrahi operasyon sırasında narkoz için kullanılan nitröz oksit gazının tükenmesi nedeniyle acil ameliyat olması gereken hastaların hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

Filistin İnsan Hakları Kuruluşu, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumu, başta nitröz oksit gazı olmak üzere tüm tıbbi ihtiyaçların Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

"Gazze sakinlerine tıbbi malzeme sağlamanın birincil sorumluluğu İsrail'e aittir." ifadesine yer verilen açıklamada, anestezide kullanılan nitröz oksit gazının tükenmesinin, acil cerrahi operasyona ihtiyaç duyan hastaların hayatını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2021 başından beri Gazze Şeridi'ne nitröz oksit girişini engellediğini belirterek, mevcut gazın tükenmek üzere olduğunu ve yalnız 10 gün yeteceğini belirtmişti.

Hammad, bölgedeki tüm devlet hastanelerinde acil ameliyatların durabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş-çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek.
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Onur Akay Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de narkoz gazının tükenmesi nedeniyle acil durumdaki hastaların hayatı tehlikede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:44:55. #1.15#

title