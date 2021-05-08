Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi
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Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi

Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gazze-İsrail sınırında onlarca Filistinli genç, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Gazze-İsrail sınırında onlarca Filistinli genç, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

İsrail'in dün akşamdan bu yana Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine çok sayıda genç sınır şeridinde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan gençler, araç lastiği yaktı ve İsrail tarafına ses bombaları attı.

Öte yandan, İsrail güçleri, sınır yakınlarında toplanan gençlere göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

Atılan gaz bombaları nedeniyle gençlerden bazılarının boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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