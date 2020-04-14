Gazze'de maske ve koruyucu kıyafet üretimi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tekstil fabrikasında çalışan işçiler İşçilerin maske ve koruyucu kıyafetler dikmesi Maskelerin paketlenmesi Gazze kentindeki bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında üretilen yüz maskesi ve koruyucu kıyafetler, işgal altındaki...
14.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tekstil fabrikasında çalışan işçiler
İşçilerin maske ve koruyucu kıyafetler dikmesi
Maskelerin paketlenmesi Gazze kentindeki bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında üretilen yüz maskesi ve koruyucu kıyafetler, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'e ihraç ediliyor.
Kaynak: AA