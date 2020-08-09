Gazze'de Lübnan'a destek gösterisi yapıldı Gazze'deki Filistinliler, Beyrut'ta büyük can kaybı ve yıkıma yol açan patlamadan ötürü Lübnan halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.

Gazze'deki Filistinliler, Beyrut'ta büyük can kaybı ve yıkıma yol açan patlamadan ötürü Lübnan halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.

Lübnan üniversitelerinden mezun olan Filistinlilerin çağrısıyla Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan grup, Lübnan halkına destek mesajları verdi.

Gösteride konuşma yapan Muhammed Sıyam, "Lübnan'ın bu felaketi aşacak gücü olduğuna inanıyoruz. Filistin ve Lübnan'ın yaraları bir, kaderi bir. Gazze'den Lübnan'a ve Beyrut'a selam." dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Sıyam, İslam ülkelerinden Beyrut Limanı ve patlamadan zarar gören yerlerin yeniden imarı için Lübnan'a acil destek talep etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA