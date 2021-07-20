Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı
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Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı

Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, ekonomik sıkıntılara rağmen şartları zorlayarak kurban kesebilen Filistinliler, bayramı kurban etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak kutladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, ekonomik sıkıntılara rağmen şartları zorlayarak kurban kesebilen Filistinliler, bayramı kurban etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak kutladı.

Gazze'de kurban kesimleri bayram namazı sonrasında başladı.

Kurbanlıklar çoğunlukla evlerin önünde ya da bahçelerde kesilirken, bazı kişiler ise belediyelerin tahsis ettiği kesim alanlarını tercih etti.

Kurbanlıklar kesildikten sonra Gazzeliler hemen kurban eti dağıtımına başladı. Etler komşular, yakınlar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gazzeliler kurban kesebilmek için imkanlarını zorluyor

Filistinli Hamade Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz zor ekonomik duruma rağmen şartları zorlayarak geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satın aldım. Kurbanı kesip, komşularımıza, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.

Muhammed, Gazze'deki İsrail ablukasının bir an önce sona ermesi ve tüm İslam aleminde barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka, mayıs ayında düzenlediği saldırılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal şartların her geçen gün daha da kötüleştiği Gazze'de halkın her şeye rağmen tüm imkanlarını zorlayarak kurban kesmeye gayret gösterdiği aktarılıyor.

Halkın zor ekonomik şartlara rağmen yıl boyu biriktirdikleri parayla kurbanlık almaya çalıştığı ifade ediliyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Nail es-Sadi, daha önce yaptığı açıklamada, sıkıntılı ekonomik duruma ve İsrail'in son saldırılarına rağmen bu yıl kurban satışlarının iyi olduğunu belirtmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı
Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı
Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı
Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı - Haberler
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