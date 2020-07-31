- Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
- Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu Gazze'deki Filistinliler, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
31.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:29
- Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
GAZZE - Gazze'deki Filistinliler, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
Kurban Bayramı, dünya genelinde korona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Gazze şehir merkezinde yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Filistin camii'nde kılınan bayram namazı öncesi camiye gelen çocuklara şeker ve hediyeler dağıtıldı.
Kaynak: İHA