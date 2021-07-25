"Kültürel mirasımız kimliğimizdir" sloganıyla düzenlenen fuar renkli görüntülere sahne oldu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanı ve fuara gelen ziyaretçiler Filistin'e özgü ahşap oymalar, nakış, giyim, aksesuar ve kadın çantalarının olduğu stantlar Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu'nu temsilen organizasyonda bulunan Cemal Salim Röportaj İsrail ablukası altındaki Gazze...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fuar alanı ve fuara gelen ziyaretçiler

Filistin'e özgü ahşap oymalar, nakış, giyim, aksesuar ve kadın çantalarının olduğu stantlar

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu'nu temsilen organizasyonda bulunan Cemal Salim Röportaj İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, "Kültürel mirasımız kimliğimizdir" sloganıyla fuar düzenlendi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu tarafından organize edilen etkinlikte, Filistin'in yerli ürünlerine destek vermek amacıyla el işi eserler sergileniyor. Fuarda ayrıca, Filistin davasının değişmezlerine dikkat çekiliyor.

Kurumu temsilen organizasyonda bulunan Cemal Salim, AA muhabirine, Filistin kültürel mirasını korumak istediklerini ve 30 ev hanımının etkinlikte yer aldığını söyledi.

Yerli ve milli üretimi teşvik etmeyi, el işi çalışmalarını tanıtmayı ve pazarlamayı hedeflediklerini aktaran Salim, fuarda yemekler ve geleneksel el sanatları ile Filistin tarihinden ve medeniyetinden izler taşıyan ahşap oymalar, nakış, giyim, aksesuar ve kadın çantalarının bulunduğu çok sayıda standın bulunduğunu belirtti.

Fuarın, 5 gün süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı