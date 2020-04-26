Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor - Haberler
22 Mart, Gazze, Güncel, Haber

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor

Gazze'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta kapatılan restoranlar bugün yeniden açıldı.

26.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:06
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor

Gazze'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta kapatılan restoranlar bugün yeniden açıldı.

Gazze'deki Turizm ve Restoran Heyeti Başkanı Salah Ebu Hasira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerden iç turizmin yüzde 100 oranında etkilendiğini söyledi.

Otel ve restoranların kapanmasıyla 5 bin kişinin işinden olduğunu ve bu durumdan aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Hasira, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından restoranların bugünden itibaren yeniden açıldığını belirtti.

Gazze'de, şu ana kadar 17 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım Haberler
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Yalın Aslı Enver Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Loris Karius Mauricio Isla
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Gazze'de Kovid-19 tedbirleri esnetiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 23:18:45. #1.15#
title