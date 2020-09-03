Gazze'de Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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Gazze'de Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı beşinci kez yenilendi.

Gazze'de Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı
03.09.2020 03:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 03:50

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı beşinci kez yenilendi.

Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının iki gün uzatıldığını duyurdu.

Bezm, Kovid-19'la mücadele kapsamında Gazze'nin orta kesimlerindeki kentler, Rafah ve Han Yunus kentlerinde sokağa çıkma yasağının 48 saat uzatıldığını söyledi.

Kentin kuzeyindeki bölgelerin birbirinden ayrılması için uygulamaların sürdürüleceğini aktaran Bezm, bu kentlerde sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.

Beşinci kez yenilenen sokağa çıkma yasağı kararı 24 Ağustos'ta alınmıştı.

Kaynak: AA

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