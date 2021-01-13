Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kapanan ilkokullarda eğitim yeniden başladı
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Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kapanan ilkokullarda eğitim yeniden başladı

13.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kapanan ilkokullarda eğitim yeniden başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilen ilkokullar yeniden açıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilen ilkokullar yeniden açıldı.

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Mutasım el-Minavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulların Bakanlığın sağlık ve eğitime ilişkin yayımladığı genelgeye uygun bir şekilde Kovid-19 önlemlerine dikkat ederek öğrencileri karşıladığını belirtti.

Yaklaşık 130 bin öğrencinin yeniden okullarına döndüğünü ifade eden Minavi, öğrencilerin sağlık kurallarına riayet ettiğini dile getirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı 23 Aralık 2020'de salgının yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında cuma ve cumartesi günleri kapsamlı, diğer günler ise kısmi karantina ilan etmiş, okullarda eğitime ara verilirken, camiler de kapatılmıştı. Bakanlık, 7 Ocak'ta kısıtlamaların hafifletilerek cami ve ilkokulların açılmasına karar vermişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün açıklanan verilerine göre, İsrail ablukası altında yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle 447 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 46 bin 87'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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