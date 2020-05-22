Gazze'de Kovid-19 nedeniyle iki ay aradan sonra cuma namazı kılındı Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.

Gazze Şeridi'ndeki farklı camilerde binlerce kişi, maske takma, sosyal mesafeyi koruma ve tokalaşmama gibi önlemlere dikkat ederek cuma namazını eda etti.

Gazze Belediyesi bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, Vakıflar Bakanlığı ekipleri de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Gazze'deki camiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA