Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR
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Gazze, Güncel

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR

Kitapların dezenfekte edilip paketlenmesi Bisiklete yüklenen kitapların evlerinde kalan çocuklara dağıtımı Gazze'de bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocuklara, okumayı teşvik etmek amacıyla kitap ulaştırıyor.

14.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR

Kitapların dezenfekte edilip paketlenmesi

Bisiklete yüklenen kitapların evlerinde kalan çocuklara dağıtımı Gazze'de bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocuklara, okumayı teşvik etmek amacıyla kitap ulaştırıyor. Deyr Balah kentinde, bir kütüphanenin desteğinde "Bisiklet ve Bize Hayat" sloganıyla çalışma gerçekleştiren gençler, sokakları bisikletle dolaşarak kitap dağıttı.

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR

Kaynak: AA

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