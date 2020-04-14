Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR
Kitapların dezenfekte edilip paketlenmesi Bisiklete yüklenen kitapların evlerinde kalan çocuklara dağıtımı Gazze'de bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocuklara, okumayı teşvik etmek amacıyla kitap ulaştırıyor.
14.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28
Kitapların dezenfekte edilip paketlenmesi
Bisiklete yüklenen kitapların evlerinde kalan çocuklara dağıtımı Gazze'de bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocuklara, okumayı teşvik etmek amacıyla kitap ulaştırıyor. Deyr Balah kentinde, bir kütüphanenin desteğinde "Bisiklet ve Bize Hayat" sloganıyla çalışma gerçekleştiren gençler, sokakları bisikletle dolaşarak kitap dağıttı.
Kaynak: AA