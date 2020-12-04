Gazze'de Kovid-19 nedeniyle cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Gazze'de Kovid-19 nedeniyle cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

04.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:10
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 Aralık'tan itibaren ay sonuna kadar her hafta cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 Aralık'tan itibaren ay sonuna kadar her hafta cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Bizm, Kovid-19'la mücadele kapsamında her gün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bundan sonra 18: 30'da başlayacağını, bu çerçevede tüm mağaza, tesis ve sektörlerin her gün 18.00'de kapatılacağını belirtti.

Önlemler kapsamında 7 Aralık'tan itibaren lise ve kreşler hariç tüm okullar, üniversiteler, ana okulları ve camilerin kapatılacağını kaydeden Bizm, 11 Aralık'tan itibaren de ay sonuna kadar her hafta cuma ve cumartesi tam gün sokağa çıkma yasağı uygulama kararı alındığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra da Gazze'de vaka sayılarında artış görüldüğünü ve yeni bir Kovid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kudra, Gazze'de 18 ile 50 yaş arasındaki kişilerin virüse yakalanma oranının yüzde 60'a ulaştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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