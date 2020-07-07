Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı
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Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanlarına yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlandı.

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı
07.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:12

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanlarına yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlandı.

İsrail saldırıları ya da kazalar sonucu uzuvlarını kaybeden 18 yaş altı 25 ampute futbolcu, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Anan Stadyumu'nda Filistin Ampute Futbol Derneği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) denetiminde antremanlarına başladı.

ICRC Gazze Başkanı Ignacio Casares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu spor etkinliklerinin ICRC'nin desteklediği uzun soluklu projeler kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Geçen yıl İrlandalı teknik direktör Simon Baker ile ampute futbolu desteklemeye başladıklarını belirten Casares, ancak Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir bütün spor faaliyetlerinin askıya alındığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının spor faaliyetlerine yeniden izin vermesinin ardından ampütasyon kategorisindeki futbol etkinliklerini devreye aldıklarını aktaran Casares, uzuvlarını kaybetmiş kişiler özellikle de çocuklar için egzersiz yapmanın sağlık ve psikolojik açıdan çok önemli olduğunu vurguladı.

Casares ayrıca ICRC'nin biri futbol, diğeri tekerlekli sandalye basketbolu olmak üzere iki program üzerinde çalıştığını ancak Gazze'de desteklediği en önemli projenin protez merkezi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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